PESCARA. CADE ALBERO, UOMO IN OSPEDALE

Un uomo di 47 anni e' finito in ospedale dopo che un albero e' crollato sulla sua automobile, a causa della pioggia e del maltempo. L'episodio e' avvenuto nella notte in via della Pineta, a Pescara. Il 47enne e' stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale. L'uomo ha riportato una ferita lacerocontusa alla testa, ma la sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia stradale