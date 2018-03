CROLLA TETTO, UN FERITO

S. OMERO (TERAMO). Il maltempo che ormai da giorni imperversa sul teramano ha rischiato di mietere la seconda vittima in appena 24 ore. Questa mattina, a causa molto probabilmente della neve, all'interno della Sval, azienda di prodotti per agricoltura e giardinaggio di Garrufo di S.Omero, uno dei proprietari è rimasto ferito dal crollo parziale della copertura del tetto. Crollo causato dal cedimento di una trave, con l'uomo gravemente ferito e soccorso immediatamente dal 118. Dopo le prime cure all'ospedale di S.Omero l'uomo è stato trasferito in prognosi riservata all'ospedale di Teramo. Da quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita.