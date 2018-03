PESCARA, SMOTTAMENTO E PERDITA D’ACQUA IN VIA CASONE

PESCARA. Intervento stamane in Strada Casone, zona San Silvestro, dove è stato rilevato uno smottamento del terreno a causa della rottura di un contatore nell'ultima ondata di gelo. La perdita d'acqua è stata segnalata da un cittadino, una volta sul posto si è richiesto intervento Vigili del Fuoco, della Polizia Municipale e delle squadre comunali per mettere in sicurezza la strada che verrà chiusa.



“Sono stati avvisati anche il Consorzio di Bonifica e l'ACA per verificare le rispettive competenze e attivare subito la riparazione della perdita – dice il vice sindaco Enzo Del Vecchio - Strada Casone nel dicembre del 2013 è già stata interessata dagli smottamenti, una situazione per cui questa Amministrazione ha provveduto a redigere un progetto che andrà in gara fra qualche giorno. In sede di cantierizzazione di quegli interventi, troveremo il modo di ricomprendere anche la situazione odierna, una volta stabilita la portata dello smottamento. Pertanto si invita la cittadinanza a fare percorsi alternativi alla Strada che verrà chiusa una volta fatte le verifiche e gli interventi d'urgenza”.