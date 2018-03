FURTO E BOTTE A COMMESSA, ARRESTATA

LANCIANO. A seguito di indagine di polizia, il Gip di Lanciano Massimo Canosa ha disposto l'arresto in carcere di una donna di 37 anni di Fossacesia (Chieti), accusata di rapina ai danni di un negozio. L'indagata è accusata di aver prelevato dal negozio a Fossacesia merce varia, in concorso con un'altra donna ancora ignota. Uscendo dal negozio ha picchiato con pugni e schiaffi al viso una commessa che si era accorta del furto. Il provvedimento restrittivo è stato chiesto dal Pm Rosaria Vecchi. I fatti risalgono al 22 novembre scorso. L'indagine prosegue per identificare la complice.