ARTA: CHIAVAROLI NUOVO DIRETTORE, FIRMATO CONTRATTO

ABRUZZO. Il neo direttore dell'Arta, Francesco Chiavaroli, ha firmato oggi il contratto di lavoro con la Regione Abruzzo. Subentra a Mario Amicone, le cui dimissioni sono pervenute ieri. Francesco Chiavaroli, architetto e dipendente del Comune di Cepagatti, rimarrà in carica tre anni. La scelta è avvenuta durante la seduta di Giunta del 27 dicembre scorso, dopo una valutazione e una procedura comparativa fra i curricula dei candidati. Chiavaroli, 55 anni, già membro esterno-esperto ambientale del comitato di coordinamento regionale-valutazione di impatto ambientale della Regione Abruzzo CCR-VIA, vanta una ricca esperienza nel settore e un master di II livello in "Diritto e gestione dell'ambiente e del territorio". "Da oggi inizia un nuovo corso per l'Agenzia regionale per l'Ambiente - ha detto il presidente della Giunta regionale, Luciano D'Alfonso – alla quale daremo massima attenzione, affinché ci sia un approccio innovativo nella gestione e nei controlli mirati a reprimere l'inquinamento, in particolare quello delle acque".