SEVEL E HONDA, FIOM SCIOPERA ANCORA

LANCIANO. Recupero degli stop produttivi a causa della neve e spostamento della festa patronale di Atessa, la Fiom Cgil ha proclamato scioperi alla Sevel e alla Honda. Per la Sevel tre giorni di protesta domenica 15 gennaio, intero turno notturno, e nei sabati 21 e 28 gennaio, intero turno pomeridiano. ''I lavoratori Sevel - dice il segretario generale Fiom, Davide Labbrozzi - devono recuperare i turni di lavoro persi lavorando sabato pomeriggio e domenica notte a regime ordinario. Inoltre lo spostamento della festa di San Leucio ha cancellato anni di lotte sindacali. In 35 anni di storia non si era mai fatto un recupero con questi termini e con la sola comunicazione aziendale''. Quanto alla Honda lo sciopero si terrà domani e sabato 21 gennaio per 15 minuti(13.45-14), e intero turno pomeridiano, dalle 14.15 alle 22.