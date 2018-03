CALDAIA ROTTA, CHIUSO ASILO A ROSETO

ROSETO DEGLI ABRUZZI. Il gelo causa la rottura della caldaia e il sindaco è costretto a chiudere l'asilo nido comunale. Succede a Roseto, all'asilo di Via Accolle, con il primo cittadino Sabatino Di Girolamo che per evitare di lasciare in difficoltà le famiglie dei bambini, di concerto con la cooperativa I Girasoli che gestisce il nido, ha deciso di spostare il servizio comunale nell'asilo nido Mariele Ventre fino a quando il riscaldamento dell'edificio di via Accolle non sarà perfettamente funzionante. Qui i bambini saranno seguiti dalle proprie educatrici.