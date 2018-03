GLORIANO LANCIOTTI, 34° PRESIDENTE CAMERA COMMERCIO TERAMO

TERAMO. Il Consiglio della Camera di Commercio di Teramo, nel pomeriggio di oggi - ha eletto il nuovo Presidente nella figura di Gloriano Lanciotti, già Vice Presidente dell'Ente.



Appena eletto, il presidente Gloriano Lanciotti, dopo aver ricordato la figura del già Presidente Cav. Lav. Giandomenico Di Sante, ha voluto ringraziare il Consiglio per la fiducia riservatagli e per il modo in cui è avvenuta l'elezione, alla prima votazione.