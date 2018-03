TERAMO. POST TERREMOTO: 604 ORDINANZE DI SGOMBERO

TERAMO. Con le 7 Ordinanze firmate in data odierna dal Sindaco, ammonta a 604 il totale delle Ordinanze emesse a seguito del sisma.

Le famiglie interessate dalle Ordinanze di sgombero sono 6 delle seguenti zone: Valle San Giovanni, Via Giovanni XXXIII, Via IV Novembre.

Sono state firmate due Ordinanze, una per consentire l’utilizzo del locale posto sul retro dell’Ufficio Postale sito in Via Pannella, oggetto di Ordinanza Sindacale n. 326/2016 di interdizione degli stessi locali, l’altra Ordinanza, invece, ha permesso il rientro nelle loro abitazioni a 12 famiglie presso lo stabile di proprietà comunale sito in Via Cipro – Via delle Fornaci di Villa Ripa, in quanto nell’edificio di cui sopra, il proprietario (COMUNE DI TERAMO) ha provveduto ad effettuare i lavori in somma urgenza prescritti dalla Protezione Civile in data 10.12.2016.

Al COC si sono recati 9 nuclei familiari , la maggioranza di questi ha optato per l'Autonoma Sistemazione ( 8 nuclei), 1 nuclei ha optato per la sistemazione alberghiera.