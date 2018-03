MORTA L’ARCHITETTO D’INNOCENZO

TERAMO. E’ morta all'età di 62 anni, Marina Cesira D'Innocenzo, architetto, responsabile del gruppo operativo di Teramo della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo.

Marina Cesira D'Innocenzo, esperta di beni culturali, già docente a contratto presso l'Università di Camerino, era funzionario presso la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo. Punto di riferimento per il territorio della Provincia di Teramo, aveva svolto importanti incarichi nell'ambito del restauro e della conservazione di beni dell'antichità come, tra gli altri, nel caso del recupero della Schola armaturarum degli scavi di Pompei.