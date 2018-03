MENINGITE. PAZIENTE DI AVEZZANO TRASFERITA A CHIETI

AVEZZANO. Trasferita in eliambulanza a Chieti, la donna 51enne con una forma di meningite non contagiosa, la listeria monocytogenes, ricoverata da mercoledì scorso nel reparto malattie infettive dell'ospedale di Avezzano. Lo rende noto la Asl 1 aggiungendo che il trasferimento "si è reso necessario in seguito all'aggravarsi delle condizioni della paziente e per la mancanza di posti letto nelle rianimazioni di Avezzano, L'Aquila e altri ospedali vicini interpellati".