PESCARA COLLI SENZA ELETTRICITA’. ENEL AL LAVORO

PESCARA. Da questa mattina numerose famiglie della zona dei Colli di Pescara sono senza corrente elettrica.



La corrente elettrica è saltata in via Colle di Mezzo, via Colle Cervone, strada del Palazzo, via Colle Scorrano e nelle strade limitrofe.



Pignoli riferisce di essersi subito attivato contattando l'Enel che ha fatto sapere come sia in corso un intervento di riparazione da parte di operai e tecnici per porre rimedio a un importante guasto che dovrebbe essere risolto nel primo pomeriggio.