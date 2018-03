MOBILITA’. ACCORDO TRA COMUNI PER PARTECIPARE A BANDO NAZIONALE

SULMONA. I Comuni di Sulmona, Pratola Peligna, Avezzano, Celano e L'Aquila hanno firmato un accordo di programma finalizzato alla partecipazione al bando nazionale pubblicato dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare denominato “programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa–lavoro e casa–scuola". L'intesa tra i cinque Comuni più grandi della provincia dell'Aquila ha l'obiettivo di attivare politiche di mobilità urbana alternative all'auto privata, per ridurre prevalentemente traffico e inquinamento agendo sugli spostamenti casa – scuola casa – lavoro. Il Sindaco di Sulmona Annamaria Casini: «Si tratta di un progetto sperimentale importante. Abbiamo compiuto il primo passaggio condiviso per poter realizzare, una volta ottenuti i finanziamenti, strutture e sistemi tesi a favorire la mobilità ciclistica e pedonale, a incentivare l'utilizzo delle biciclette, come anche l'acquisto di bikesharing, formazione per gli enti e corsi di sensibilizzazione a politiche di mobility management, l'attivazione del piedibus, incentivi per l'acquisto di bike. Sono solo alcuni degli aspetti del progetto finalizzato all'abbattimento dell'inquinamento».