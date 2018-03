PROGETTO PARIDE PROVINCIA TERAMO: AD HERA LUCE PRIMO LOTTO

TERAMO. La società del Gruppo Hera - secondo gestore italiano del settore - avvierà con la Provincia di Teramo i progetti di riqualificazione dell’illuminazione pubblica nei comuni di Bellante, Civitella del Tronto, Colonnella, Controguerra, Giulianova, Martinsicuro e Tortoreto. Si tratta, complessivamente, di oltre 19.400 punti luce, con un risparmio energetico medio di oltre il 65% rispetto allo stato di partenza degli impianti: si parte a gennaio con il comune di Martinsicuro Tra le opere previste anche servizi smart, come videosorveglianza, access point, colonnine di ricarica per veicoli elettrici e totem multimediali: è il primo lotto del progetto Paride ed è finanziato con fondi europei del programma ‘Energia Intelligente’ per interventi di efficientamento energetico in 33 comuni.