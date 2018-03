PESCARA. ROTTA UNA TUBAZIONE, CIMITERO SENZ’ACQUA

PESCARA. Sospesa l’erogazione dell’acqua nella parte alta del nuovo cimitero dei Colli in via Colle di Mezzo

a Pescara, a causa di una grossa perdita sulla tubazione di allaccio idrico in un punto delicato, in

prossimità di un pilastro vicino ai sottoservizi. E’ stato quindi necessario disattivare la linea idrica

per evitare inutili dispersioni. L’intervento di riparazione è stato programmato per il 2 gennaio

prossimo. Fino a quella data, la parte alta del cimitero non avrà dotazione idrica. La zona

residenziale di via Colle di Mezzo non è stata interessata dalla rottura e la fornitura di acqua è

quindi regolare.