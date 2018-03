PAONE NUOVO PRIMARIO OCULISTICA DI ATRI

ATRI. All’Ospedale di Atri arriva il Dr. Emanuele Paone a ricoprire il ruolo di Responsabile dell’Unità Operativa a valenza Dipartimentale di Oculistica, nell’ambito del Dipartimento aziendale delle discipline Chirurgiche.

La Asl di Teramo, infatti, nell’ambito dei processi di riordino della Rete Ospedaliera, avanza a passo spedito nell’applicazione del Decreto Commissariale n° 79 del 2016 che istituisce, proprio presso l’Ospedale di Atri, una U.O.S.D., sostituendola alla precedente Unità Operativa Semplice.

Un provvedimento che mira al rilancio dei servizi sanitari presenti in Atri e, in particolare, al rilancio di una disciplina che potrà garantire un importante servizio di Day Surgery, alla luce della grande esperienza chirurgica maturata negli anni dal Dr. Paone che, all’esito della procedura di preselezione per l’affidamento dell’incarico, è risultato in possesso di un’alta professionalità in “patologia maculare e chirurgica vitro retinica”.