ORTONA, PROBLEMI IN MAGGIORANZA SALTA IL CONSIGLIO

ORTONA. La mancata riunione del Consiglio comunale del 27 dicembre conferma per il Sindaco D’Ottavio l’assenza di una maggioranza. Si doveva discutere del riconoscimento di debiti fuori bilancio di Ortona Ambiente, la ditta che gestiva la raccolta dei rifiuti a Ortona.

«Per la terza volta in Consiglio comunale», commenta la minoranza, «è mancata la maggioranza per affrontare il problema e risolverlo, dopo che la stessa amministrazione D’Ottavio, con una delibera di Giunta del 30 novembre scorso, aveva riconosciuto lo schema di transazione con Ortona Ambiente per il riconoscimento del debito fuori bilancio. Manca quindi il raccordo tra Giunta e Consiglio comunale, anche perché parte di questi debiti erano stati riconosciuti e approvati dall’azionista di maggioranza, cioè il Comune di Ortona, nella persona di un suo rappresentante, nel bilancio di Ortona Ambiente del 2015. Questo conferma per il Sindaco D’Ottavio l’assenza di una maggioranza capace di risolvere i problemi dei cittadini. Beghe interne, conflitti insanabili, diatribe pre-elettorali tutte interne alla maggioranza stanno affossando sempre più la nostra città».