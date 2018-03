TERAMO, 27 ORDINANZE DI SGOMBERO

TERAMO. Ieri sono state firmate dal sindaco di Teramo Maurizio Brucchi 27 ordinanze sindacali, le famiglie interessate dai provvedimenti di sgombero sono 161. Riguardano diverse palazzine di proprieta' dell'Ater, situate a Colleatterato Alto-Basso, Frondarola, e una palazzina non di proprieta' sita in via Cameli. Il totale delle ordinanze di sgombero emanate fino ad oggi e' di 563. Al Coc si sono recate 14 famiglie, tutte hanno optato per l'autonoma sistemazione. Il Comune ricorda che l'orario pomeridiani del Servizio Attivita' Sociali, operativo presso il comando dei Vigili Urbani, e' dalle 15.00 alle 20.00.