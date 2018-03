LANCIANO. ZTL, VALIDITA’ PASS PROROGATA AL 30 APRILE 2017

LANCIANO. La validità dei pass e delle autorizzazioni rilasciate dal Comune di Lanciano per l'accesso alla zona a traffico limitato nei quartieri Lancianovecchio e Borgo - in scadenza il 31 dicembre 2016 - è stata prorogata al 30 aprile 2017.

Lo ha stabilito il Settore Mobilità e Traffico del Comune di Lanciano, in attesa che il nuovo Regolamento della Disciplina della Ztl approvato in Consiglio lo scorso 2 dicembre venga pubblicato ed entri in vigore ai sensi dell'articolo 134 del Testo Unico degli Enti Locali.

L'obiettivo della proroga della validità delle autorizzazioni al 30 aprile 2017 è duplice: uniformare i pass al nuovo Regolamento Ztl e consentire all'ufficio di organizzarsi adeguatamente per consentire il rilascio dei rinnovi e dei nuovi titoli autorizzativi.

Le richieste di autorizzazione dei pass ai sensi del nuovo Regolamento vanno presentate entro il 30 aprile 2017: i termini di istruttoria per le istanze di rinnovo sono stati stabiliti in 180 giorni dalla data di presentazione, vista la mole delle autorizzazioni, circa 6.000.

Dalla richiesta di rinnovo fino alla data di risposta dell'Amministrazione, che potrà rinnovare o negare l'autorizzazione entro un termine massimo di 180 giorni, il pass resterà valido.

Il 1° novembre 2017, dunque, circoleranno esclusivamente pass rilasciati ai sensi del nuovo Regolamento.