FRANCAVILLA, BOTTI VIETATI

FRANCAVILLA AL MARE- Feste natalizie senza botti. Porta la data di oggi, 22 dicembre, l'ordinanza del Sindaco di Francavilla al Mare Antonio Luciani che vieta gli spari di natale e capodanno. Il documento è pubblicato integralmente sul sito del Comune di Francavilla, e dispone il divieto di accendere fuochi d'artificio, sparare petardi ed utilizzare altri manufatti pirotecnici durante le festività natalizie. Il periodo nel quale è valida l'ordinanza è compreso tra le ore 19 del 24 dicembre 2016 e la mezzanotte del 7 gennaio 2017. L'ordinanza è stata disposta dal primo cittadino considerando sia la pericolosità dei fuochi d'artificio se non accesi da mani esperte, ma anche il fatto che l'esplosione di giochi pirici e lo scoppio di petardi possono determinare serie conseguenze negative anche a carico di animali domestici, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro una evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli così anche al rischio di smarrimento e/o investimento con eventuali rischi di produrre intralcio alla viabilità e potenziali incidenti stradali.

L 'inosservanza dell'ordinanza (che porta il numero 33 del 2016), è punita la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267 (da € 50,00 a € 500,00) fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.