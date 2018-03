EROINA E COCAINA IN CASA: ARRESTATO A PESCARA

PESCARA. Da tempo le sue condotte sospette avevano attirato l'attenzione dei Carabinieri: oggi l'irruzione nell'abitazione, in zona ospedale di Pescara. Così un 43enne pescarese, Michele Martella, trovato in possesso di droga, è stato arrestato per detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella sua abitazione, nella camera da letto, i carabinieri del Norm hanno trovato 30 grammi di eroina, oltre a 15 dosi della stessa sostanza, 17 di cocaina e un bilancino di precisione. Lo stupefacente complessivamente sequestrato è di oltre 50 grammi. L'operazione portata a termine nelle ultime ore rientra nell'ambito dell'intensificazione dei servi preventivi in occasione delle festività natalizie e di fine anno. Su disposizione del Pm di turno il 43enne è stato trasferito nella casa circondariale di S. Donato.