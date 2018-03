VENTURINI, GIUDICE DA AVEZZANO ALLA CORTE D’APPELLO DI ROMA

AVEZZANO. Il giudice Stefano Venturini lascerà il tribunale di Avezzano per assumere un nuovo incarico presso la Corte d'Appello di Roma. Il magistrato, originario di Tagliacozzo, lascia il palazzo di Giustizia di Avezzano dopo circa 10 anni di attività durante i quali si è occupato di tutti i più grandi processi celebrati ad Avezzano. Inoltre, è stato relatore in numerosi convegni ed ha incontrato decine di scolaresche marsicane per approfondire temi sulla legalità. Stefano Venturini ha ricoperto per anni anche la carica di presidente del collegio penale presiedendo anche all'insediamento del nuovo procuratore capo Andrea Padalino Morichini.