PRIMARIO DI NEUROCHIRURGIA DE L’AQUILA SI DIMETTE DI NUOVO

L'AQUILA. Il primario del reparto di Neurochirurgia dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, Renato Galzio, docente dell'ateneo del capoluogo, ha presentato ieri le dimissioni dalla guida della struttura ospedaliera nelle mani del direttore generale della Asl Avezzano Sulmona L'Aquila, Rinaldo Tordera. Secondo quando si è appreso, Galzio ha adottato questa decisione in seguito alle voci circolate in questi giorni su un declassamento della struttura aquilana a vantaggio del reparto dell'ospedale di Avezzano (L'Aquila). Non è la prima volta che Galzio, professionista riconosciuto a livello internazionale, mostra la volontà di abbandonare.

Ora ci sono 60 giorni perché le dimissioni vengano confermate o ritirate. I vertici universitari e della Asl sono al lavoro per scongiurare l'eventualità. Proprio ieri, secondo quanto si è appreso, si è riunita la commissione paritetica Asl-università per prendere in esame tra le altre cose, il decreto 79, il cosiddetto decreto Lorenzin, sulla riorganizzazione della rete ospedaliera: nella bozza trasmessa alla Regione Abruzzo il reparto di neurochirurgia rimarrà all'Aquila con l'attuale status e assetto organizzati