PROVINCIA PESCARA, SI RINNOVA IL CONSIGLIO, SI SFIDANO TRE LISTE

PESCARA. Due liste di centrosinistra ed una di centrodestra, concorreranno l'8 gennaio prossimo al rinnovo del consiglio provinciale pescarese, nelle consultazioni elettorali di metà mandato. La lista "Provincia in Comune", che fa capo al presidente in carica Antonio Di Marco, presenta Vincenzo Catani, Giorgio De Luca, Pietro Gabriele, Franco Galli, Leila Kechoud, Emilio Longhi, Davide Morante, Annalisa Palozzo, Emanuele Pavone, Lino Ruggero, Silvina Sarra, Piernicola Teodoro. La lista del centrodestra, "Forze di Libertà", mette in campo Vanessa Combattelli, Vincenzo D'Incecco, Maurizio Giancola, Francesco Maragno, Eugenio Seccia, Mario Semproni, Lorenzo Silli, Antonio Zaffiri. La "Lista Socialisti", anch'essa riconducibile all'area di centrosinistra, presenta infine Giorgio D'Ambrosio, Riccardo Padovano, Francesco Colarossi, Laura Finocchio, Lorenzo Ferri, Marco D'Andrea.