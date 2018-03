UDC ABRUZZO, MONTESILVANO IL CONGRESSO REGIONALE

MONTESILVANO. E’ stata convocata per sabato 17 dicembre, con inizio alle ore 9:30, presso l’Hotel Promenade di Montesilvano (via Aldo Moro, 63),l’Assemblea Regionale Congressuale degli iscritti dell’Udc d’Abruzzo, che sarà presieduta dal Segretario Nazionale, on. Lorenzo Cesa. Il passaggio congressuale servirà per l’elezione dei delegati al Congresso Nazionale dell’Unione di Centro e per il rinnovo degli organi statutari, a cominciare dal segretario regionale. Si tratta di una fase rilevante non solo per la possibilità di rinnovare un gruppo dirigente pienamente legittimato dal consenso degli iscritti, ma anche per definire ulteriormente la linea politica del Partito.