PESCARA. PARTE IL RESTYLING DELLE AIUOLE DELLA RIVIERA

PESCARA. Partiranno la prossima settimana i lavori di manutenzione straordinaria del verde urbano della riviera nel tratto compreso fra la Madonnina e via Cavour, l'unico di tutto il lungomare pescarese le cui aiuole non sono state ancora oggetto di lavori di riqualificazione. Le operazioni, che si sono rese oltremodo necessarie a seguito dei danni procurati dal punteruolo rosso al patrimonio palmizio comunale, così come avvenuto in tutta la penisola, si concluderanno entro il 18 maggio del prossimo anno e hanno un importo complessivo di 400 mila euro (di cui 307.000,00 di lavori).

Con la stessa somma si procederà a porre rimedio anche ad altri problemi di carattere fisiologico che con il passare degli anni sono emersi tra la componente arborea (fisiopatie, fitopatologie, fallanze, rimaneggiamenti impropri ecc.) ed altri di carattere funzionale (rete secondaria di sub irrigazione in fase di intasamento, centraline di controllo non in rete, ecc.).