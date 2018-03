BIOLOGICO: ECCO I FONDI PER AZIENDE AGRICOLE

ABRUZZO. Ammontano ad oltre 3 milioni di euro i contributi che la Regione Abruzzo sta erogando per la misura 214 azione 2 del Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020 ovvero per il premio relativo alle aziende agricole che hanno fatto istanza per consolidare o avviare la coltivazione di prodotti biologici nel 2016 relativamente al secondo anno di impegno. 242 aziende hanno visto erogarsi direttamente il saldo per un importo complessivo pari a 1.128.399,17 mentre 544 aziende riceveranno un’anticipazione complessiva pari a 2.034.987,31 euro. Lo ha reso noto l'Assessore alle politiche agricole Dino Pepe.