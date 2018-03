PUGILATO. LA PESCARESE LABARBERA CAMPIONESSA ITALIANA

PESCARA. Martina Labarbera, venticinquenne di Pescara, si è laureata campionessa italiana assoluta di pugilato, categoria 81 Kg, a Bergamo. L'atleta abruzzese, tesserata con la Pugilistica Di Giacomo di Montesilvano (Pescara), ha sconfitto in finale Giada Epifani (Boxe Tricolore). Dopo essere stata per due anni vicecampionessa italiana (in entrambe le occasioni sconfitta dalla pluri titolata Flavia Severin), Labarbera corona il suo sogno tricolore e porta il titolo in Abruzzo.