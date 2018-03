LISCIO COME L’OLIO: FURTO IN ANZIENDA OLEARIA

LANCIANO. Danni per svariate decine di mila euro, alla ditta Cinquina srl di Lanciano, nell'area industriale di Cerratina, dove ignoti la notte scorsa hanno rubato decine di pedane di olio imbottigliato, di sottaceti, fusti di olive e un furgone aziendale dove la merce è stata caricata. Sul colpo indagano i carabinieri. Pur mancando un preciso inventario, il bottino potrebbe sfiorare un valore complessivo di 100 mila euro. Durante il furto i malviventi hanno anche aperto un silos contenente olio in parte sversato sul pavimento del capannone industriale. Secondo una prima ricostruzione i ladri sono entrati in azienda dopo aver forzato una finestra posteriore. Tra la refurtiva anche un computer sottratto in ufficio. 'Cinquina srl' è una delle più importanti aziende di produzione e trasformazione di prodotti agricoli dell'Abruzzo.