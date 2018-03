CREDITO: IN ABRUZZO -8% ALL’ARTIGIANATO

ABRUZZO. Ancora una volta Abruzzo agli ultimi posti in Italia in materia di credito: i prestiti alle imprese artigiane, a giugno di quest'anno, sono calati dell'8% (-5,8% in Italia), cioè 82 milioni di euro in meno, rispetto allo stesso mese del 2015, dato che colloca la regione al terzultimo posto della graduatoria nazionale, stessa posizione registrata a marzo. L’ammontare totale del credito concesso all’artigianato in Abruzzo è pari a 936 milioni di euro. E' quanto emerge da un approfondimento che Confartigianato Abruzzo ha condotto su un'indagine del Centro studi della Confederazione nazionale.

Dopo quello del marzo scorso (-8,6%), il dato è anche uno dei peggiori tra quelli registrati negli ultimi due anni, tutti negativi: nel 2014 -1,7% a giugno, -2,1% a settembre e -5,3% a dicembre; nel 2015 -7% a marzo, -8% a giugno, -8,1% a settembre e -4,5 a dicembre; nel 2016 -8,6% a marzo.

A livello provinciale, i dati peggiori si registrano a Chieti, che, con il -13,9%, si classifica al 108esimo posto della graduatoria nazionale (credito concesso pari a 262 milioni di euro); seguono Teramo (-7,9%, 94esima posizione; 257 mln) e Pescara (-6,2%, 66esima posizione; 221 mln). Seppur con il segno meno e nonostante un lieve peggioramento, registra il risultato migliore d'Abruzzo e uno dei migliori d'Italia la provincia dell'Aquila: -1,3%, terzo posto della graduatoria nazionale (197 milioni di euro).