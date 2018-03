RIPA TEATINA. INCIDENTI: GRAVE RAGAZZA DI 27 ANNI

PESCARA, 7 DIC - Una 27enne di Villamagna (Chieti) è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Pescara per le lesioni riportate in seguito ad un incidente stradale tra due automobili avvenuto in mattinata a Ripa Teatina (Chieti), nella zona del cimitero. La giovane era alla guida di un'automobile che, per cause in corso di accertamento, si sarebbe scontrata frontalmente con un altro veicolo. Ferito, in seguito all'incidente, anche il conducente del secondo mezzo, un uomo 44 anni, le cui condizioni non sono gravi. Ad avere la peggio è stata la 27enne che, soccorsa, è stata trasportata a Pescara, dove i medici l'hanno sottoposta ad intervento chirurgico. È ricoverata nel reparto di Chirurgia, in prognosi riservata. Dei rilievi si sono occupati i Carabinieri.