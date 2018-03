Incendi, 20 ettari a fuoco a Rosciano

CRONACA. PESCARA. Un incendio ha distrutto circa venti ettari di bosco nei pressi di Rosciano. I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Pescara hanno lavorato tutta la notte, con mezzi di terra, in contrada Piano La Fara per domare le fiamme. Questa mattina è stato necessario anche l'intervento degli uomini del Corpo Forestale. Nella zona sono ora in azione anche due Firefox della Protezione Civile, mezzi aerei impiegati soprattutto in caso di incendi in zone impervie. 30/07/2010 10.17