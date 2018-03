AMBIENTE: ACCORDO REGIONE-CONAI SU DIFFERENZIATA

CRONACA. ABRUZZO. E' stato firmato ieri, nella sede della Provincia di Pescara, il protocollo d'intesa per lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in Abruzzo.

L'accordo è stato firmato dal sottosegretario alla presidenza della giunta regionale, con delega all'ambiente Mario Mazzocca, e dal direttore generale del Conai (il Consorzio Nazionale Imballaggi) Walter Facciotto. L'impegno sottoscritto, di durata annuale, consentirà di sostenere progetti mirati a tracciare il flusso dei rifiuti di imballaggio - in acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro - per verificare la qualità dei conferimenti e la destinazione dei rifiuti, fino alla loro trasformazione in materie prime seconde e alla loro reintroduzione nei cicli produttivi. Il protocollo si prefigge il miglioramento dei livelli quantitativi e qualitativi della raccolta differenziata sull'intero territorio regionale, attraverso il finanziamento di campagne di comunicazione rivolte alla cittadinanza per riconoscere i materiali da differenziare ed evitare gli errori più comuni, e attraverso il monitoraggio del sistema impiantistico regionale per ottimizzare i flussi dei rifiuti ed efficientare il ciclo di raccolta, selezione e avvio a riciclo.