PASTICCERIA ABUSIVA A PESCARA

PESCARA. Una pasticceria abusiva, allestita in un ex laboratorio di gelateria di un noto bar di Pescara, è stata scoperta dai Carabinieri del Nas del capoluogo adriatico. In collaborazione con il personale della Asl, è stata disposta l'immediata sospensione dell'attività, nonché il divieto di commercializzazione dei prodotti dolciari preparati nel locale, che versava in pessime condizioni strutturali e igieniche. L'attività di pasticceria era abusiva perché veniva condotta in assenza di notifica all'autorità competente. Nel locale c'erano sporcizia diffusa, incrostazioni, infiltrazioni e presenza di materiali ed oggetti potenzialmente contaminanti.