L’AQUILA, INCENTIVI PER BICICLETTE CON PEDALATA ASSISTITA

L’AQUILA. Da giovedì 8 e fino a domenica 11 dicembre gli aquilani potranno

provare gratuitamente la bicicletta a pedalata assistita. I mezzi saranno presenti alla Villa Comunale dalle 10 e fino alle 17 e saranno messi a disposizione dalle tre ditte che hanno risposto al bando promosso dal Comune a ottobre: Enel, Cheli e Aterno gas & power.

Verranno illustrati dei percorsi nell’area della Villa, in modo tale che i cittadini possano provare la speciale bicicletta sia in salita che in discesa.

Nel ricordare che questa operazione segue un provvedimento adottato dalla Giunta lo scorso mese di settembre, nel quadro delle iniziative mirate a promuovere una mobilità ecocompatibile e a migliorare la qualità dell’aria, il Sindaco Massimo Cialente ha annunciato che domani, mercoledì 7 dicembre, sarà pubblicato l’avviso per i cittadini

intenzionati ad acquistare la bicicletta a pedalata assistita presso i tre rivenditori che hanno risposto al bando.