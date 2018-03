GARANZIA OVER: PRIMO GIORNO 270 ISTANZE ASSUNZIONE

ABRUZZO. Sono ben 270 le richieste di assunzione presentate al portale Borsa lavoro dalle aziende nel primo giorno di Garanzia Over. Questa mattina, infatti, si aprivano i termini per le aziende a presentare la propria candidatura per aderire all'Avviso pubblico e dunque scegliere all'interno del portale Borsa lavoro il curriculum più adatto alle proprie esigenze per richiedere l'assunzione fruendo dei contributi a fondo perduto previsti nell'Avviso. Il dato di 270 richieste di assunzione è riferito alla mattinata di oggi e dunque suscettibile di incremento durante tutta la giornata.

Il dato registrato assume poi una valenza maggiore se si pensa che Garanzia Over non è un Avviso che scade e che non era stato stabilito, per oggi, un "click-day" che dava priorità nell'erogazione dei contributi alle aziende. I circa 5 milioni di euro quale dotazione finanziaria dell'Avviso sono a disposizione delle aziende anche nelle prossime settimane, fino al loro esaurimento.