CANI, AREA DI SGAMBAMENTO A FRANCAVILLA AL MARE

FRANCAVILLA AL MARE. Al via in settimana a Francavilla al Mare i lavori per realizzare un'area di sgambamento per cani. Sorgerà nel parco Arenazze, vicino alla stazione ferroviaria. L'assessore all'Ambiente Wiliams Marinelli ha recepito in tal modo le istanze di cittadini e associazioni. "L'area per far giocare Fido è di circa 200 metri quadri, sorgerà nel parco in un punto sufficientemente lontano dalle abitazioni, come prevede la normativa - dice Marinelli - L'Arenazze, tra le aree a disposizione, è risultata la più adatta al progetto per dimensioni e posizione". L'area è la prima delle tre previste dall'Amministrazione comunale; vi saranno giochi per animali e una fontana alla quale potranno abbeverarsi. "Francavilla si conferma città accogliente e ospitale per tutti - commenta il sindaco Antonio Luciani - Inoltre, il 30 novembre sono scaduti i termini per la manifestazione di interesse da parte di proprietari di terreni dove il Comune possa costruire il nuovo canile. Sono arrivate tre offerte". Ora gli uffici comunali, annuncia il sindaco, avvieranno una serie di verifiche per stabilire se, tra gli interessati, possa esservi lo spazio che ospiterà i quattrozampe curati dai volontari.