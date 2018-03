PRATICHE POST SISMA, CHE LENTEZZA. ARCHITETTI SCRIVONO ALLA REGIONE

CRONACA. TERAMO. Procedure troppo lente e tempi biblici: l’Ordine degli Architetti della provincia di Teramo ha scritto alla Regione chiedendo l’immediata attivazione della modalità di spedizione telematica e azioni per lo snellimento delle procedure.

I professionisti fanno notare come i tempi per l’esame delle pratiche di autorizzazione sismica e per il rilascio degli attestati di deposito, presso il Genio Civile Regionale di Teramo, siano tuttora alquanto dilatati, «con gravi problemi sia per i professionisti che per i titolari dei titoli edilizi».

«Pur comprendendo», si legge nella missiva, «lo stato di disagio in cui versano i vostri uffici, anche a causa del trasloco dovuto all’inagibilità della sede di Piazza Martiri Pennesi, si evidenzia come i ritardi riscontrati provocano notevoli disagi con gravi ripercussioni sia in termini temporali che economici».

Da qui la richiesta dell’immediata entrata in vigore del sistema di gestione telematico delle richieste di autorizzazione/deposito sismico ai sensi del L.R. 28/2011, e la creazione di un front office dedicato che possa fornire ausilio e informazioni in merito alle pratiche inoltrate.

Si chiede, inoltre, di comunicare, a norma e nei termini di legge, per ogni pratica, il nominativo del Responsabile del Procedimento e del Tecnico Istruttore a cui rivolgersi per seguire l’iter della pratica.