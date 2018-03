PANIFICI IN SCIOPERO IL 12 DICEMBRE

ABRUZZO. Prosegue la mobilitazione nazionale a difesa del rinnovo del contratto nazionale della panificazione, che interessa circa 80 mila lavoratori. Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil hanno indetto per il 12 dicembre un pacchetto di otto ore di sciopero da organizzare a livello territoriale sia nei panifici industriali che in quelli artigianali. Alle ore 11.30 si terra' una manifestazione sindacale a Milano presso la "Casa del Pane" che vedra' la partecipazione delle delegazioni provenienti da vari territori. Contestualmente sara' promossa una campagna di informazione su tutto il territorio nazionale e diretta ai consumatori sullo stato del settore e sulle condizioni di lavoro. "Dopo ventidue mesi di vacanza contrattuale e dopo numerosi incontri sia in sede plenaria che tecnica" con Fiesa e Federpanificatori, chiedono un rinnovo del contratto in linea con la piattaforma unitaria promossa da Cgil, Cisl e Uil sul modello contrattuale ed in continuita' con i rinnovi recentemente sottoscritti nel settore alimentare.