SI TAGLIA TRE DITA MENTRE PREPARA IL PRESEPE

LANCIANO. Stava allestendo in casa un presepe artistico e si è tagliato le dita con la mola elettrica: l'incidente domestico è avvenuto ieri a Lanciano e ha visto ferito un uomo di 69 anni che con la mola si è tagliato tre dita mentre lavorava su un pezzo di legno. Ricoverato all'ospedale Renzetti è stato sottoposto a intervento chirurgico per la ricomposizione delle falangi della mano sinistra. La prognosi non è ancora stata sciolta. Dopo l'incidente l'uomo è stato soccorso dai famigliari, che pur avendo chiamato il 118, hanno poi deciso di accompagnarlo direttamente al pronto soccorso.