L’AQUILA. FORSE FUGA DI GAS DIETRO INCENDIO A VILLA COMUNALE

L'AQUILA. Un incendio si è sviluppato intorno alle 10 nella zona della Villa Comunale all'Aquila, all'altezza di piazzale Paoli. Non ci sono stati feriti. Sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme, che dopo un'ora dall'inizio dell'incendio erano ancora alte due metri, ma alla fine sono state domate. Non ancora chiare comunque le dinamiche dell'incidente. L'incendio sarebbe partito, da quanto si è appreso, in seguito alla rottura di una tubatura del gas, durante le operazioni di sostituzione di un collettore e si sarebbe propagato anche a uno dei camion presenti nel cantiere. Via XX Settembre è stata chiusa al traffico in via precauzionale.