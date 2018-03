ATER PESCARA. 2,5 MNL PER RIQUALIFICARE PALAZZINE VIA CADUTI PER SERVIZIO

PESCARA. Un piano di riqualificazione straordinario da 2 milioni 500 mila euro per la manutenzione delle palazzine ATER di via Caduti per servizio a Pescara. Lo ha presentato, questa mattina, il presidente della Giunta regionale, Luciano D'Alfonso, che, accompagnato dal sindaco e dal vice sindaco di Pescara Marco Alessandrini ed Enzo Del Vecchio e dal commissario unico Virgilio Basile, ne ha illustrato i contenuti di fronte ad una folta rappresentanza di residenti del quartiere.

Dal momento che esiste già un progetto esecutivo, l'ATER potrà adottarlo in tempi brevissimi e trasmetterlo alla Regione che, a sua volta, attraverso una specifica delibera, tra fine dicembre ed inizio 2017, sarà nelle condizioni di finanziare l'opera.

I lavori previsti, oltre al rifacimento della facciate ed alla sostituzione delle ringhiere dei balconi, hanno soprattutto la finalità di bloccare le persistenti infiltrazioni di acqua e le condense che rendono difficile la vivibilità all'interno degli appartamenti ATER e di aumentare i risparmi sotto il profilo energetico. Il presidente D'Alfonso, inoltre, ha manifestato anche l'intenzione del Governo regionale di replicare questo intervento di riqualificazione del patrimonio edilizio regionale riguardo alle palazzine ATER di via Lago di Borgiano e quelle situate nel quartiere Gescal, sempre a Pescara.