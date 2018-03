CANILE LANCIANO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA URGENTI, 18 PIOPPI DA ABBATTERE

LANCIANO. Il settore Lavori Pubblici del Comune di Lanciano ha avviato interventi di messa in sicurezza urgenti per rimuovere alcuni alberi pericolanti nei pressi del Canile comunale in località Villa Martelli.

L'intervento riguarda 18 piante di pioppo pericolanti e pericolose per l'incolumità dei volontari del Canile e degli animali lì ospitati. Uno di questi, dell'altezza di circa 25 metri, è caduto il 30 novembre sulla recinzione del Canile presentando chiari segni di tarlatura interna.

L'intervento di messa in sicurezza è iniziato ieri a cura della Ditta Casalanguida Raimondo di Lanciano, per un importo di 5.000 euro. In queste ore si sta procedendo alla potatura degli alti fusti, per poi abbatterli definitivamente. Dell'intervento sono stati informati il Corpo Forestale e gli organi regionali competenti.