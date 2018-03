CALENDARIO DELLE FERROVIE REALIZZATO DA UNIVERSITARIO DI CHIETI

ABRUZZO. Moving Forward, la nuova idea di mobilità integrata del Gruppo FS Italiane è la protagonista del calendario 2017 di FS Italiane.

Il calendario è il risultato di un concorso di idee lanciato in rete nel mese di agosto, solo tre mesi fa, quando FS Italiane ha coinvolto circa 100mila creativi in Italia (380mila in tutto il mondo), tra giovani studenti e professionisti di settore, della piattaforma di crowdsourcing di Zooppa, la più grande community di creativi al mondo.

Fra i 350 progetti selezionati è stato scelto quello Chiara Fagioli. La giovane laureanda in architettura all’università di Pescara, questa mattina, ha ritirato il premio in palio per il contest dalla presidente di Fs Italiane Gioia Ghezzi.

Nei dodici mesi dell’anno la ragazza di Chieti è riuscita con disegni e parole semplici a realizzare l’idea vincente. È la prima volta che l’esperienza di FS viene raccontata da una community digitale.