SULMONA. SEQUESTRATE 43.000 LUCI LED IRREGOLARI

SULMONA. I finanzieri del Nucleo Mobile della Compagnia di Sulmona hanno eseguito un’operazione di contrasto alla commercializzazione di prodotti elettrici privi dei dispositivi minimi di sicurezza previsti dal diritto Comunitario e Nazionale, in attuazione della Direttiva Comunitaria 2014/35/UE e del Decreto Legislativo 86/2016.

La Fiamme Gialle peligne hanno incentrato in particolare la propria attenzione nei confronti di un’attività commerciale che deteneva per la vendita grandi quantità di luci per addobbi natalizi a prezzi insolitamente bassi: gli stessi sono infatti risultati essere privi della marcatura CE, di istruzioni e informazioni sulla sicurezza dei prodotti e della garanzia.

La merce, tutta proveniente da Paesi extra Unione Europea (Cina), consistente in oltre 43.000 apparecchi elettronici per l'illuminazione, rappresentando un rischio concreto per la salute e la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni, è stata così sottoposta a sequestro.