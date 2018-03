AVEZZANO. Gravi le condizioni di un operaio ricoverato in ospedale dopo un volo di oltre quattro metri da un ponteggio di una casa in ristrutturazione a Villavallelonga, in provincia di L'Aquila. L'incidente sul lavoro è avvenuto nel pomeriggio di oggi. Sulle modalità sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri di Trasacco (L'Aquila). L'uomo, di 58 anni, è stato soccorso dagli operatori del 118