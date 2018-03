PESCARA. MERCATO VIA BASTIONI: 233MILA EURO PER LAVORI

PESCARA. Sì della Giunta ai lavori di messa in sicurezza e manutenzione del mercato coperto di via dei Bastioni. Si tratta di interventi resi necessari dalle criticità che si sono manifestate ad un solaio, che hanno comportato la chiusura di una porzione del mercato, a tutela della pubblica incolumità. Il progetto è dell’importo di 233.000 euro.

«Gli interventi riguarderanno l’area destinata a magazzino che si trova nel piano seminterrato oltre alla zona ex pescheria al piano rialzato – così gli assessori alla Manutenzione e alle attività Produttive Enzo Del Vecchio e Giacomo Cuzzi – In maggio è stato approvato lo studio di fattibilità redatto dal geometra Luca D’Aurizio del “Dipartimento Tecnico, Settore Manutenzioni dell’Ente per un importo complessivo di 233.000. Con determina dell’ottobre scorso è stato conferito l’incarico di progettazione definitiva, esecutiva, all’ingegner Valerio Bajocco e ora il progetto ha avuto il sì della Giunta per arrivare ad una fase operativa. Una fase necessaria perché il mercato possa recuperare sicurezza e fruibilità piena, parliamo di una struttura storica del commercio, su cui si concentra la nostra massima attenzione e che intendiamo rilanciare anche attraverso altre attività come la riorganizzazione che stiamo portando avanti in maniera concreta con tutte le strutture mercatali».