PIOGGIA OTTOBRE 2015, 500 MILA EURO A COMUNI MARSICANI

ABRUZZO. La Giunta regionale, presieduta dal presidente Luciano D'alfonso e riunita, questo pomeriggio, in seduta straordinaria, ha approvato il piano di riparto delle risorse disponibili dopo che la Legge di Bilancio regionale del 10/01/16 n.5 all'art.11 comma 7 aveva previsto lo stanziamento di 500mila euro da erogare, in favore dei Comuni marsicani colpiti, per fronteggiare le spese di emergenza-urgenza sostenute durante il contesto emergenziale.

I Comuni in questione sono i seguenti: Canistro (217mila 237 euro), Capistrello (114mila 199 euro), Civitella Roveto (97mila 592 euro), Luco dei Marsi (32mila 718 euro), Carsoli (23mila 568 euro) e Morino (14mila 686 euro).

«Si tratta di un provvedimento», dice la giunta, «che si è reso necessario a seguito dei gravi eventi metereologici eccezionali caratterizzati da fenomeni franosi e alluvionali che hanno interessato parte del territorio della regione Abruzzo nella giornata del 14 ottobre 2015. Dopo una meticolosa fase istruttoria che ha visto l'attivazione presso il Centro funzionale d'Abruzzo di una piattaforma informatica al fine di consentire ai Comuni interessati di trasmettere la necessaria documentazione di rendicontazione delle spese, si è arrivati a definire il piano di riparto».