“CAREER DAY”. GIOVANI E AZIENDE A CONFRONTO, NEL CAMPUS DI PESCARA

UNIVERSITA’. CHIETI. E’ dedicata ai laureandi e ai neolaureati della Scuola delle Scienze Economiche, Aziendali, Giuridiche e Sociologiche la due giorni del Career Day, in programma presso l’Aula Federico Caffè, nel polo universitario di Pescara, il 30 novembre e il 1 dicembre prossimi.

Con l’obiettivo di facilitare e promuovere il confronto fra giovani e mondo del lavoro, l’iniziativa organizzata dalla Scuola SEAGS della d’Annunzio è giunta alla sua quarta edizione.

I laureati e i laureandi incontreranno le Aziende che operano sul territorio abruzzese e che sono tradizionalmente legate alla Scuola SEAGS sia per i programmi di partnership che per l’attività di stage attivati: Adecco, APTAR, BCC, COBO, Honda Italia, Walter Tosto, Valagro, Bluserena, Fater, LIDL, Radar Consulting, Tangoo e Telemetrica.

In particolare il 30 novembre, alle ore 14.30, il programma prevede un workshop di orientamento al lavoro a cura di Adecco Industrial in cui si parlerà di soft skills e metodologie di valutazione.

Dalle 15.00 alle 15.30 si discuterà dei cambiamenti nelle modalità di ricerca del lavoro e di acquisizione delle informazioni sui candidati da parte delle imprese, indotti dal #socialrecruiting e dalla #digitalreputation in Italia. Dalle 15.30 alle 16.00 il tema filo conduttore sarà “Digital & Social Rules: le 10 regole per orientarsi”. Il Workshop del Gruppo Adecco si chiude tra le 16.00 e le 17.00 con l’approfondimento del tema “The job of the future: come cambiano i lavori del futuro”.

Inoltre, alle ore 17.00, i partecipanti avranno la possibilità di partecipare alla presentazione del “Progetto Crescere Imprenditori – un’opportunità di mettersi in proprio” a cura del Servizio Placement di Ateneo.

Alle ore 17.40 Antonio Cilli terrà un Seminario sul “Nuovo sistema pubblico di identità digitale”, rilasciando gratuitamente la registrazione SPID ai partecipanti. Saranno allestiti stand delle Aziende presso i quali laureati e laureandi potranno incontrarne direttamente i rappresentanti, i quali saranno disponibili a fornire informazioni sulle politiche aziendali di inserimento, sui profili professionali ricercati, nonché ricevere direttamente i curricula.