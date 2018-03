AD ATESSA ATTI VANDALICI CONTRO IL M5S

ATESSA. «A seguito di numerosi atti vandalici a danno del M5S stiamo predisponendo una denuncia querela contro ignoti» questo il commento del capogruppo in regione del M5S, Sara Marcozzi.

«Quotidianamente, in zona Atessa», aggiunge, «i manifesti elettorali del M5S in favore del NO al prossimo referendum del 4 dicembre vengono strappati. Questi vengono affissi da cittadini volontari nel loro tempo libero, motivo in più per giudicare l’atto ancor più grave, perchè in spregio del senso civico, del rispetto del pensiero altrui e del decoro della città».

I manifesti, legittimamente affissi negli alloggiamenti assegnati dalla legge, sono stati strappati in Via duca degli Abruzzi, in Loc. Piazzano, in Via del Tratturo e in Via Don Minzoni.